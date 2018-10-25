Туапсинский район, Краснодарский край, 25 октября, 2018, 09:49 — ИА Регнум. 9 тыс. 700 человек остались без электроэнергии в Краснодарском крае 25 октября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные Минэнерго.

Без света

Как сообщается, 25 октября с 06:40 из-за неблагоприятных погодных условиях происходят отключения в электрических 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6−10 кВ.

По данным на 07:00 без электроснабжения остаются жители населенных пунктов в Туапсинском и Адлеровском районах, всего — 9 тыс. 700 человек. К аварийно-восстановительным работам привлечена 21 бригада.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные дожди обрушились на Туапсинский район, а затем на Апшеронский район и Сочи Краснодарского края 24 октября. В результате в Туапсе были затоплены железнодорожные станции, задержаны поезда, вода размыла автодорожный мост, всего же в зону затопления попали более 72 тыс. человек. В Туапсе введен режим ЧС. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия могут сохраняться до конца суток 26 октября.