Сочи, Краснодарский край, 25 октября, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Около тысячи жителей села Волковка в Сочи Краснодарского края остались без газа в результате аварии вечером 24 октября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Nao24.ru Нет газа

Сообщение о порыве газовой трубы высокого давления Д-150 мм поступило около 21:30, газ отключили. Без газоснабжения осталось 320 домов и около тысячи человек. Сложность устранения аварии заключается в том, что трубопровод проходит через речку Западный Дагомыс: пока уровень воды в ней слишком высокий. Ремонт начнется после снижения уровня воды.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября на Краснодарский край обрушился циклон. Сильные дожди прошли в Туапсинском районе, в Апшеронском районе. В Туапсе из-за сильного ветра на газопровод упало дерево, в результате около 600 человек остались без газа.