Арзамас, Нижегородская область, 25 октября, 2018, 06:40 — ИА Регнум. Арбитражный суд Москвы отказал Министерству обороны РФ в иске по взысканию свыше 10,2 млн рублей неустойки по государственному контракту на выполнение регламентных работ и оперативное восстановление бронетранспортёров БТР-80 и их модификации для нужд министерства в 2015—2017 годах. Ведомство обвинило ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» (Нижегородская область) в нарушении сроков выполнения работ. Суд заявил, что «истцом не представлено доказательств нарушения ответчиком сроков по исполнению контракта», а утверждение истца и вовсе «не соответствует действительности и опровергается доказательствами, представленными в дело, поскольку все работы в войсковых частях выполнены в срок и приняты получателями (войсковыми частями)». Решение суда может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Vitaly V. Kuzmin Бронетранспортёр БТР-80

Государственный контракт был подписан сторонами 14 мая 2015 года. По нему нижегородский завод должен был в 2015—2017 годах произвести регламентные работы и работы по оперативному восстановлению бронетранспортеров БТР-80 и их модификации в войсковых частях Нижнего Тагила, Иркутска, Козельска, Саратова, Душанбе, в Мурманской области, посёлке Тоцкое, подмосковном посёлке Алабино, посёлках Рощинский, Печенга, в городах Можайске и Брянске.

Посчитав, что завод нарушил сроки выполнения работ, Минобороны РФ в июне 2018 года обратилось в Арбитражный суд Москвы, требуя взыскать неустойку в размере 10 272 388,36 рубля.

«В соответствии с подпунктом 15.2.1 контракта работы должны быть выполнены в срок в 2015 году до 25 ноября 2015 г., то есть 24 ноября 2015 г. включительно. Исполнителем работы в 2015 году не выполнены и заказчику не сданы, в связи с чем, в соответствии с п. 11.2 контракта, истцом начислена неустойка в суме 10 272 388,36 рубля», — отмечалось в иске.

Между тем суд отказал в удовлетворении требований, напомнив, что датой выполнения работ по контракту является дата подписания получателем — войсковой частью акта сдачи-приемки выполненных работ.

«Истцом не представлено доказательств нарушения ответчиком сроков по исполнению контракта. Утверждение истца не соответствует действительности и опровергается доказательствами, представленными в дело, поскольку все работы в войсковых частях выполнены в срок и приняты получателями (войсковыми частями). Судом установлено, что нарушений условий договора со стороны ответчика как исполнителя не допущено, что подтверждается актами сдачи-приемки выполненных работ, подписанные получателями. Ответчиком в соответствии с п. 8.17 контракта были направлены в адрес заказчика для подписания, сводные акты сдачи-приемки выполненных работ с приложением подписанных актов сдачи — приемки выполненных работ по каждому получателю. Замечаний по срокам, объему и качеству выполненных работ заказчик не имел, что подтверждается сводными актами сдачи-приемки выполненных работ, подписаны начальником управления департамента МО РФ по обеспечению ГОЗ подполковником Осыко М. В», — отмечалось в материалах суда.

Решение может быть обжаловано.

Напомним, ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» существует с 1972 года и находится в периметре управления ООО «Военно-промышленная компания» (Москва).

По данным с официального сайта компании, он входит в число лидеров оборонно-промышленного комплекса России и является единственным заводом в стране по выпуску колёсной бронетехники.