Зеленодольск, Татарстан, 25 октября, 2018, 04:41 — ИА Регнум. Вокруг ситуации с расселением аварийного фонда Зеленодольска (Татария), где жильцы 46 домов в начале октября 2018 года получили уведомление о необходимости за сутки выселиться из квартир, — новый скандал. Местные власти предложили тем семьям, которые пока не могут найти жильё, временно передать детей в социальный приют «Гнёздышко». Родители против подобного расклада, а жители региона возмущены тем, что власти «предлагают нормальных детишек вырвать из семьи и окунуть в неблагополучную среду», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Timur Mamedrzaev Аварийный дом

Напомним, проблеме с расселением аварийного фонда Зеленодольска, а также Альметьевска, Чистополя и ряда других населённых пунктов Татарии не один год. Более семи лет в республике не менялся показатель выкупной стоимости — чуть более 11 тыс. рублей за квадратный метр. При этом цены на благоустроенное жилье за эти годы существенно выросли, что привело к конфликту интересов: жильцы аварийного фонда не согласны принять мизерную выкупную цену, на которую они не смогут приобрести новую квартиру, а власти не готовы повышать её. В результате жильцы домов, признанных аварийными, против переезда, так как новоселье справлять им негде. В Зеленодольске власти через суд начали принудительно выселять аварийщиков, а в начале октября 2018 года жильцы сразу 46 домов получили уведомление о необходимости выехать из квартир за сутки. В администрации своё требование обосновали тем, что из-за износа коммуникаций дома не смогут быть подключены к теплу, а впереди — зима.

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Позднее в соцсетях жильцы аварийных домов Зеленодольска рассказали о предложении властей сдать детей временно в соцприют. После того, как поднялась волна возмущения, представитель администрации в казанских СМИ дал разъяснение.

Начальник отдела по связям с общественностью и СМИ администрации Зеленодольска Денис Анисимов заявил, что ни о каком изъятии детей из семей речи нет, а предложение временно разместить детей в социальном приюте — это консультация, а решение остаётся за родителями.

«Таких детей всего 13 в восьми семьях. В каждом таком доме проживает по одной-две семьи. Отопление у них подключено по временной схеме, а как поведет себя большой пустой дом зимой, мы не знаем», — цитирует Анисимова издание Idel.Реалии.

Чиновник добавил, что предлагаемая схема — «это не лишение родительских прав, не изъятие детей, это исключительно на добровольной основе», сам «приют не закрытого типа, родители могут приходить и общаться с детьми», а также в учреждении есть трехразовое питание, он прикреплен к школе.

«Это приют для детей и подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию», — заявил Анисимов.

Объяснение горожан не удовлетворило, и конфликт вспыхнул с новой силой.

«То есть дети попали в сложную жизненную ситуацию? А кто ее создал-то?», «У татарстанских «чиновников от власти» не осталось ничего человеческого? Ни совести, ни стыда…», «Вместо того, чтоб дать равнозначное жильё, детей предлагают сдавать. Неправильно всё это», «Предлагают нормальных детишек вырвать из семьи и окунуть в неблагополучную среду. Ради чего?» — возмущены горожане.