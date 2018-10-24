Москва, 25 октября, 2018, 01:23 — ИА Регнум. США вознамерились официально выйти из договора РСМД. О таком выводе, сделанном в МИД РФ, 24 октября рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в программе «Большая игра» на Первом канале.

Kremlin.ru Джон Болтон

По его словам, вывод, который сделали в министерстве после переговоров с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, «не оставляет сомнений в том, что США вознамерились выйти официально» из ДРСМД.

«Остается открытым вопрос о том, как, когда они это сделают. И еще важный вопрос — что дальше? Вот на эти вопросы мы не получили должных ответов и ясности не прибавилось», — сказал Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, Джон Болтон совершил трехдневный визит в Москву, где провел несколько встреч, в том числе с президентом России Владимиром Путиным.