Тирасполь, 25 октября, 2018, 00:56 — ИА Регнум. Пограничная полиция Молдавии не впустила в страну делегацию Абхазии, направлявшуюся в Приднестровье. Как сообщили ИА REGNUM в МИД ПМР, глава администрации Гудаутского района Абхазии Руслан Ладария и глава Официального представительства ПМР в Абхазии Гарри Купалба направлялись в Приднестровье на празднование Дня города Дубоссары.

Стоп

В приднестровском МИД расценили инцидент в аэропорту города Кишинёва как очередной факт ограничения свободы передвижения и попытку ограничить международные контакты Приднестровья. Это свидетельствует о сохранении деструктивных подходов молдавской стороны, подчеркнули в ведомстве.

«Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики заявляет о недопустимости применяемых Молдовой форм ограничения свободы передвижения людей и расценивает данный шаг как очередной провокационный выпад, подрывающий основы двустороннего взаимодействия и дискредитирующий усилия международных участников формата «5+2» по нивелированию любых форм рестрикций», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули «застарелый характер ограничений свободы передвижения в аэропорту города Кишинёва» и выразили намерение обсудить эту тему в формате «5+2».