Мадрид, 24 октября, 2018, 22:54 — ИА Регнум. Новая языковая стратегия Каталонии подразумевает, что педагоги будут общаться с учениками исключительно на каталонском (или, как его еще называют, каталанском) не только на уроках, но и на внеклассных мероприятиях. Кроме того, преподавание английского языка теперь считается более важным, чем обучение «кастильскому диалекту». Об этом сегодня, 24 октября, сообщило испанское издание ABC.

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Почти через 40 лет после того, как каталонский был провозглашен единственным языком обучения в регионе, местное правительство представило новую стратегию в области языка, призванную соответствовать «лингвистической и социальной» обстановке в классах, пополнившихся большим количеством учеников иностранного происхождения в последние годы. Эта стратегия направлена на достижение двух фундаментальных целей — усилить «погружение» учащихся в каталонский язык, распространив его на социальную сферу с помощью внеклассных занятий, и по-новому расставить приоритеты в преподавании остальных языков.

В новой «Языковой модели системы образования Каталонии», с которой ознакомилось ABC, так называемый «кастильский» (который всему миру известен как испанский) не только остался изгнанным за пределы школьных классов в качестве языка обучения, но и получил в расписании меньше часов, чем приоритетный иностранный язык, английский.

Зато теперь в школах Каталонии будут звучать арабский и китайский — не в том смысле, что на них будет вестись преподавание, но отныне они могут использоваться в классах при работе над проектами, подразумевающими поиск информации на разных языках и т.п. Такая инициатива каталонских властей объясняется большим количеством учеников арабского и китайского происхождения в учебных заведениях региона и необходимостью существовать в условиях новой «мультикультурной» реальности.

Кроме того, каталонские власти открыто признают, что они хотят сделать национальный язык тем стержнем, который обеспечит «сплоченность общества». Им уже недостаточно того, что каталонский стал языком образования: они хотят сделать его языком общения. По этой причине новая языковая стратегия Каталонии предписывает практиковать каталонский «в условиях, напрямую связанных с обменом личным эмоциональным опытом и с досугом».

Для этого предполагается наладить взаимодействие школ с другими государственными институтами, которые помогут молодым каталонцам начать использовать национальный язык в «условиях повседневной действительности». Правительство региона также планирует поощрять участие учеников и их семей в различных внешкольных мероприятиях, где общение также будет происходить на каталонском, но в непринужденной обстановке. Речь идет о совместных занятиях хоровым пением, спортом и т.д.

При всем при этом, как сообщает издание ABC, кастильский (испанский) по-прежнему остается вторым официальным языком Каталонии. А это означает, что ученики должны овладеть им хотя бы к моменту окончания средней школы, подчеркивает мадридское издание.