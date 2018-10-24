София, 24 октября, 2018, 20:49 — ИА Регнум. Неразорвавшаяся авиационная бомба времён Второй мировой войны была обнаружена днём 24 октября в центре Софии, передаёт Nova.

Авиабомбы. 1940

Как сообщили в городской мэрии, снаряд весом около 200 килограммов был найден во время работ по строительству метрополитена.

Вся прилегающая территория была оцеплена, из ближайших домов эвакуировали всех жителей. Также в районе была приостановлена работа нескольких учебных учреждений, изменены маршруты движения общественного транспорта.

Отмечается, что к настоящему времяни опасная находка уже вывезена на специальный полигон за пределами города. Как ожидается, утром 25 октября снаряд будет уничтожен специалистами-взрывотехниками.