Анкара, 24 октября, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом аль Саудом. Об этом сегодня, 24 октября, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на источник в администрации президента Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

В ходе телефонного разговора Эрдоган обсудил с бен Салманом совместные шаги по расследованию убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

Стороны едины во мнении, что убийство должны быть всесторонне расследовано.

Напомним, ранее турецкий президент призвал саудитов прояснить обстоятельства гибели Хашогги. Кроме того, Эрдоган требует судить виновных в убийстве Хашогги в Турции, а не в Саудовской Аравии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уже ни у кого не вызывает сомнений, что за убийством Хашогги стоят саудовские власти и конкретно — принц бен Салман. Однако власти США, похоже, не собираются слишком усиленно педалировать эту тему и, по всей видимости, готовы спустить дело на тормозах.