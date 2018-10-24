Махачкала, 24 октября, 2018, 18:27 — ИА Регнум. Министерство промышленности и энергетики Дагестана заявило о недостоверности информации о том, что электросетевое имущество республики будет передано в ведение ПАО «Россети». С официальным опровержением выступила пресс-служба регионального министерства, передает 24 октября корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Грук ИА Красная Весна ЛЭП

Ранее сообщалось, что антимонопольное ведомство Дагестана признало незаконным проект, который предполагает передачу в собственность ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» электросетевого имущества Дагестана в счет образовавшейся задолженности за потребленные энергоресурсы.

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Пресс-служба антимонопольного органа ранее опубликовала сообщение о том, что в адрес министерства промышленности и энергетики Дагестана вынесено предостережение о недопустимости нарушения законодательства в сфере защиты конкуренции. Однако на данный момент информация удалена с официального сайта УФАС республики.

Как разъяснили в министерстве промышленности и энергетики Дагестана, ПАО «МРСК Северного Кавказа» был разработан проект дорожной карты по консолидации электросетевого комплекса Республики Дагестан и для этого в адрес заинтересованных министерств и ведомств на согласование был направлен проект документа. По данным ведомства, «процедура рассмотрения проекта дорожной карты протекает в строгом соответствии с действующим законодательством».