УФАС Дагестана признало незаконной консолидацию электросетевого комплекса

Махачкала, , 18:32 — REGNUM Управление Федеральной антимонопольной службы Дагестана не одобрило проект по консолидации электросетевого комплекса республики, инициированный ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Северного Кавказа». Реализация проекта может привести к нарушению федерального закона «О защите конкуренции», сообщили ИА REGNUM 22 октября в пресс-службе регионального УФАС России.

Проект предполагает передачу в собственность вышеуказанных компаний электросетевого имущества Дагестана в счет образовавшейся задолженности за потребленные энергоресурсы. Кроме того, на территории региона предусматривается создание единого оператора электросетевого комплекса.

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Антимонопольным органом вынесено предостережение в адрес министерства промышленности и энергетики Дагестана о недопустимости совершения действий, которые могут пойти в разрез с законодательством о защите конкуренции.

Напомним, в июле 2018 года правительство РФ объявило о намерении жёстко реагировать на проблему долгов субъектов СКФО за газ и свет. Было принято решение обеспечить погашение задолженностей за поставленные энергоресурсы, в том числе и за счет имущества энерго‑ и газовых компаний. Руководителям субъектов округа было поручено погасить долги за свет и газ, в том числе за счёт передачи в собственность энергосетевых активов.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что на 1 июля 2018 года общий долг СКФО за электроэнергию составил 27,5 млрд рублей. Наибольшая доля долгов за свет приходится на Дагестан — около 30%.

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