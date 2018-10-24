Туапсинский район, Краснодарский край, 24 октября, 2018, 17:32 — ИА Регнум. Железнодорожное сообщение приостановлено в Туапсинском районе Краснодарского края на ст. Чилипси и перегоне Греческий — Кривеньковская, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Причиной стал сход селей из-за сильных ливней, обрушившихся на регион. На данный момент задержано два поезда, задержка составляет один час. Кроме того, в п. Цыпка на автодороге разрушен автодорожный мост.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильные ливни обрушились на Туапсинский район Кубани 24 октября. Подтоплено несколько населенных пунктов, железнодорожные станции Гойтх и Пшиш, перегон Туапсе — Апшеронск, участок автодороги Индюк — Кривенковская. В районе введен режим ЧС.

В соцсетях жители Туапсе делятся кадрами затопления города.