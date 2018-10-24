Туапсе, Краснодарский край, 24 октября, 2018, 16:17 — ИА Регнум. Улицы Туапсе Краснодарского края оказались под водой в результате сильного ливня, обрушившегося на город 24 октября, сообщает ИА REGNUM.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

По информации ГУ МЧС по региону, осадками затоплены территории железнодорожных станций Гойтх и Пшиш, перегон Туапсе-Шепси. Сейчас специалисты СКЖД обследуют состояние четырех тоннелей на перегоне Индюк-Гойтх. Задержки пассажирских поездов нет.

По информации местных СМИ, ливень обрушился на город около 11:00. В социальных сетях появились кадры, на которых видно — улицы города затоплены водой, проехать по ним затруднительно, в отдельных местах вода почти полностью покрывает легковые автомобили.

Отметим, что ранее синоптики предупредили о возможных сильных дождях, грозах и даже граде на территории Краснодарского края.

В связи со сложившейся метеорологической обстановкой на территории Туапсинского района в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю организована работа оперативного штаба. В готовности к реагированию находится аэромобильная группировка, сообщили в МЧС.