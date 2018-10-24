Курск, 24 октября, 2018, 16:13 — ИА Регнум. В Курской области индекс промышленного производства за девять месяцев 2018 года по отношению к соответствующему периоду 2017 года составил 103,2%. Как сообщила пресс-служба областной администрации со ссылкой на данные Курскстата, в организациях по добыче полезных ископаемых этот показатель составил 111%, обрабатывающих производств — 102,9%, по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха — 86,8%, водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 114,6%.

Восходящий тренд

В изготовлении машин и оборудования рост производства составил 123,3%, производстве других транспортных средств и оборудования — 119,2%, производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях — 114,6%, производстве мебели — 110,1%, производстве бумаги и бумажных изделий — 107,7%, производстве одежды — 107,6%, в металлургии — 106,4%, производстве химических веществ и химических продуктов — 106,1%, производстве текстильных изделий — 103,1%, производстве пищевых продуктов — 102,5%.

В регионе стали производить больше железорудных окатышей, генераторов переменного тока, свинцовых аккумуляторов, подшипников, конструкций и деталей конструкций из черных металлов, блоков силикатных, дверей, оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.

В пищевой промышленности возрос выпуск говядины, телятины и свинины, мясных консервов, подсолнечного масла, сыров, кисломолочных продуктов, сгущенного молока и сахара. Больше, чем за аналогичный период 2017 года, было выпущено постельного белья и отдельных видов одежды. Увеличено производство тепловой энергии.