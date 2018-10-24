Берлин, 24 октября, 2018, 15:12 — ИА Регнум. С бывшей легкоатлетки Хайке Дрекслер сняты подозрения в работе на министерство государственной безопасности ГДР (Штази), передает Баварское радиовещание 24 октября.

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Исследователь Штази Хельмут Мюллер-Энбергс пришел к выводу, что Хайке Дрексель «ни в коем случае» не могла быть значившимся в документах Штази осведомителем под псевдонимом Jump.

«Результат означает, что правда была на моей стороне, что я никогда не была осведомителем, и сейчас есть научная основа», — сказал Дрекслер.

Публичные обвинения в адрес спортсменки преследовали ее долго время. В 1987 году Дрекслер получила 500 марок от друга семьи, офицера Штази Хайнца Бергнера 500 марок. По ее утверждениям, они никогда не знала, что ныне покойный Дрекслер работал в Штази. Эти деньги она назвала компенсацией за долгое отсутствие премий. В 1993 годду Дрекслер появилась вместе с Бергнером на телевидении, чтобы оправдаться.

Хайке Дрекслер (род. 1964) — двукратная победительница Олимпийских игр по прыжкам в длину (в 1992 и 2000 годах), на Олимпиаде 1988 года завоевала две бронзовых и серебряную медали. Международная ассоциация легкоатлетических федераций в 1999 года включило ее имя в список кандидаток на звание лучшей легкоатлетки XX века.