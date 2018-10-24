Москва, 24 октября, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Слова министра труда Максима Топилина о «беспрецедентном» росте зарплат жителей России выглядят просто как попытка на скорую руку отчитаться об успехах в экономике, считает директор Высшей школы финансовых технологий Финансового университета, кандидат экономических наук Дмитрий Трофимов.

Фирс Журавлев. Чиновник. 1884

Ранее Топилин заявил, что заработные платы в России растут беспрецедентными темпами — и в реальном, и в номинальном выражении. За 2018 год зарплаты увеличились практически на 11% — на это повлияли повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума и исполнение майских указов.

«В реальности странно слышать от министра подобное заявление, хотя уже и привычно, к сожалению. Чаще всего у нас используют для отчетов доходы населения — номинальные, располагаемые и реальные. Последние используются реже, так как тут уже несколько лет у нас просто нет фактов для радостных рапортов.

Если в этот раз говорится о зарплатах, а не о доходах, можно предположить, что с доходами дела обстоят далеко не лучшим образом, что подтверждается данными Росстата. О ком говорил Максим Топилин — о зарплатах граждан РФ в целом или о бюджетниках — непонятно.

В любом случае каждого гражданина интересует в первую очередь его личный реальный доход, о чем министр труда и соцзащиты ничего не упомянул в своем отчете, и который падает который год подряд у наших граждан.

Слова Топилина выглядят просто как попытка на скорую руку отчитаться об успехах в экономике как следствие выполнения мер, обозначенных президентом РФ. Рассчитана данная информация, конечно же, не на экономистов, знающих реальную ситуацию, и не на население, которое в реальности видит, как жизнь становится труднее, как денег остается все меньше и меньше».

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