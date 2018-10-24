Санкт-Петербург, 24 октября, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга высказалось за создание единой схемы территориального планирования Северной столицы и Ленинградской области, передает 24 октября корреспондент ИА REGNUM. С это инициативой выступил руководитель фракции «Единой России» в городском парламенте Александр Тетердинко.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство домов

Он упомянул о бурном росте таких элементов петербургской агломерации, как город Кудрово, поселки Мурино, Новое Девяткино, а также в целом Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского, Кировского районов Ленобласти, так как жилищное строительство там приводит к массе транспортных проблем на границе Петербурга и области.

Предлагаемый законопроект должен помочь разработать и принять согласованную схему территориального планирования двух регионов. В ней должны быть отражены важные для обоих субъектов РФ положения о территориальном планировании и карты планируемого размещения объектов регионального значения. Такая схема может включать планы по совместному развитию транспорта, автодорог, энергетики, социальной инфраструктуры, предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий.

Единоросс Алексей Макаров поддержал законопроект, отметив, что проблемы Кудрово и Мурино «обусловлены преступными действиями органов государственной власти и муниципалитетов Ленобласти».

«Абсолютно согласен. Конечно же, не дело, когда зачастую органы МСУ или органы государственной власти Ленобласти навыдавали разрешений на строительство, обеспечили строительство «муравейников» перед границей Петербурга. Но мы должны понимать, что в Мурино, Кудрово, Новом Девяткино хоть и формально и находятся жители Ленобласти, абсолютное их большинство работает на предприятиях Петербурга. Они каждый день въезжают в наш город и вынуждены выезжать из города. В конечном итоге, они работают на экономику нашего мегаполиса. Мы должны создать такую транспортную инфраструктуру, чтобы жители не были вынуждены каждый день стоять по полтора часа в пробках», — сказал Александр Тетердинко.

На границах двух регионов живет половина жителей Ленобласти (более 800 тысяч человек), а к 2030 году, как ожидается, там будут жить полтора миллиона человек. Ленинградская область предлагает Санкт-Петербургу разработать пилотный проект совместного пространственного развития территорий.

Как отмечает ИА REGNUM, 23 октября на Всероссийском форуме стратегов заместитель председателя правительства Ленобласти по экономическому развитию и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов заявил, что у Петербурга и Ленобласти «были серьезные диспропорции в социально-экономическом развитии, отсутствовали комплексные подходы к жилищному строительству на границах двух субъектов, к решению проблем экологического и рекреационного характера, управленческие решения часто были несогласованными».

Однако, по словам чиновника, ситуацию изменил координационный совет по совместному социально-экономическому развитию двух регионов. В текущем году удалось утвердить совместную градостроительную концепцию, договориться о строительстве автодорожной сети в районах массовой жилой застройки, гармонизировать ряд инвестиционных льгот и преференций для инвесторов.