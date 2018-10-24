Астана, 24 октября, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и министр торговли США Уилбур Росс обсудили развитие двусторонних отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах, сообщили 24 октября в пресс-службе главы государства.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Министр торговли США отметил, что вместе с ним в Казахстан прибыли представители 16 американских компаний, который планируют развивать торгово-экономические отношения с казахстанскими компаниями.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов обсудил в США влияние антироссийских санкций на экономику Казахстана. В Вашингтоне заверили, что санкции не направлены на Астану.