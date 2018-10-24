Москва, 24 октября, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Минфин фиксирует снижение государственного долга регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская Федерация

«Мы видим, что в целом региональные бюджеты оздоравливаются, и в текущем году мы видим снижение государственного долга субъектов РФ, в первую очередь коммерческого», — сказал глава Минфина Антон Силуанов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

По его словам, общий объем долга составляет 2 трлн 100 млрд рублей.

«Напомню, что еще 1,5 года назад этот показатель был 2 трлн 300 млрд рублей. Несмотря на рост объемов бюджетов, долг в номинальном выражении снижается и как доля к объемам доходов тоже снижается. Это говорит о том, что мы постепенно начинаем решать эту сложную для субъектов РФ проблему», — заявил министр.