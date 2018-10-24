Красноярск, 24 октября, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Международный семинар, посвященный технологиям обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, проходит с 22 по 26 октября в Красноярске под эгидой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает пресс-служба Горно-химического комбината (ГХК).

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

В семинаре принимают участие представители Росатома, Агентства по ядерной энергии ОЭСР, МАГАТЭ, предприятий России, Франции, Германии. Специалисты обсуждают перспективны ядерных топливных циклов (ЯТЦ), вопросы хранения и рециклирования отработанного топлива, минимизации объёмов отходов.

Выступившая на семинаре старший менеджер Проектного офиса «Формирование системы обращения с ОЯТ» (Росатом) Анжелика Хаперская сообщила об интегрированном комплексе обращения с отработавшим ядерным топливом, который создаётся на ГХК, а также о НИОКР, по итогам которых к 2033 году в подгорной части ГХК должен появиться жидкостно-солевой энергетический реактор.

«Данный реактор предполагается использовать как элемент замкнутого ядерного топливного цикла для трансмутации минорных актинидов, выгорания и наработки делящихся изотопов в одном производственном цикле на одном аппарате, а также для выработки электроэнергии и высокотемпературного тепла», — говорится в сообщении.

В свою очередь, генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов представил участникам семинара схему замыкания ядерного топливного цикла на примере реально создаваемого на предприятии технологического комплекса инновационных производств. Данные производства по совокупности применяемых технических решений комплексно решают задачу замыкания ЯТЦ на технологиях нового поколения. Экспертное сообщество высоко оценило концепцию, представленную в докладе. Также в ходе семинара предполагается проведение технического тура международных экспертов на производства Горно-химического комбината.

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