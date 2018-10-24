Санкт-Петербург, 24 октября, 2018, 10:35 — ИА Регнум. Бывший заместитель начальника полиции Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте, подполковник полиции Роман Фролов признан виновным в покушении на мошенничество и приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом проинформировало 24 октября Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Оборотень в погонах

Следствием и судом установлено, что Фролов, зная о расследовании органами СЗСУ СКР на транспорте уголовного дела о мошенничестве, сообщил гражданину якобы о наличии у него возможности привлечь его к ответственности по этому уголовному делу, после чего в ноябре 2016 года потребовал от мужчины 250 тыс. рублей.

8 декабря 2016 года Фролов получил от гражданина 40 тыс. рублей и муляж денежных средств на сумму 210 тыс. рублей, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу после задержания в декабре 2016 года Фролов подозревался в получении взятки в 250 тыс. рублей от сотрудника ОАО «РЖД» «за общее покровительство». Взятка должностного лица является более тяжким преступлением, чем мошенничество, и за нее может быть назначено более суровое наказание. Но в ходе следствия обвинение по делу было переквалифицировано на другой состав.