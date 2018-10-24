Жириновский: Фракция ЛДПР встанет в кольцо вокруг старых домов Боровска
Москва, 24 октября, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Депутаты фракции ЛДПР защитят старинные дома города Боровск Калужской области. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 октября.
«Если хоть один дом ещё снесут в Боровске, мы все поедем, вся фракция выедет в Боровск. Встанем в кольцо, чтобы ни одного дома нельзя было сносить», — заявил Жириновский.
Он также возмутился, что губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назвал старинные русские дома «деревяшками».
"Сделайте замечание Артамонову, чтобы жёсткую позицию занять. Мы защитим Боровск», — отметил Жириновский.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Боровске Калужской области под снос попал исторический центр города, в том числе старинные деревянные дома. По словам губернатора области, финансировать их восстановление предлагается по остаточному принципу.