Астана, 24 октября, 2018, 09:59 — ИА Регнум. С сентября 2017 года по сентябрь 2018 года стоимость электроэнергии в Казахстане выросла на 7,3% для потребителей первого уровня, использующих электрические плиты. Об этом 24 октября сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

(сс) ccipeggy Электричество

Для потребителей первого уровня, которые не используют электрические плиты, стоимость электроэнергии выросла на 6,9%. На втором уровне потребления рост тарифов на электроэнергию составил 4,3% — для потребителей с электрическими плитами и на 2,8% — для потребителей без плит.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе — сентябре 2018 год в Казахстане было выработано 79,06 млрд кВт∙ч, что на 5,4% больше, чем годом ранее. На экспорт было отправлено 6,3% выработанной электроэнергии.

Отметим, тарифы на электроэнергию в Казахстане зависят от количества потребляемой электроэнергии. Для разделения тарифов вводятся так называемые уровни потребителей.