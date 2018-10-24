Киев, 24 октября, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Украина должна выполнять все обязательства перед жителями Крыма и Донбасса, заявил депутат Верховной рады Украины Юрий Мирошниченко 23 октября в эфире телеканала NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

Парламентарий возмущён недальновидностью государственной политики Украины в отношении не подконтрольных Киеву территорий. По его мнению, Украине следует рассматривать жителей Донбасса и Крыма как своих граждан:

«Сегодня они абсолютно дискриминированы украинским государством в части социальных выплат и пенсий. Никто не может ограничить гражданина Украины в его конституционных правах. Сегодня, к сожалению, Украина отрезала Крым, дискриминирует тех, кто из Крыма пересекает границу. Даже проживая в Крыму, обычный гражданин должен пользоваться полным пакетом тех гарантий, которые есть у граждан Украины согласно конституции», — считает Мирошниченко.

Депутат уверен, где бы ни находился гражданин Украины, государство обязано выплачивать ему пенсию или пособие по уходу за ребёнком или оказывать любую другую помощь.

«Несмотря на то, что мы физически не можем присутствовать как украинская власть на территории Крыма, мы вместе с тем не имеем никакого права не гарантировать и не обеспечивать права своих граждан», — отметил Юрий Мирошниченко.

Он также подчеркнул, что конституция Украины не предусматривает лишения гражданства тех, кто принял гражданство другой страны. Кроме того, государство не заинтересовано окончательно потерять два миллиона граждан, живущих в Крыму.

Напомним, Крым вошёл в состав Российской Федерации по итогам референдума, проведённого в марте 2014 года. Решение о воссоединении с Россией поддержали свыше 90% жителей полуострова.

Украина продолжает считать своим лишь территорию Крыма, но не людей. К примеру, вскоре после референдума киевские власти перекрыли Северо-Крымский канал, снабжавший полуостров водой. Боевики подконтрольных Киеву формирований повалили опоры ЛЭП, ненадолго лишив Крым электричества, а также устроили продуктовую блокаду.

Разговоры о том, что Украина заинтересована вернуть территории без их населения, регулярно возникают в эфире украинских СМИ.

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