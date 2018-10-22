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Более трети граждан Украины смирились с потерей Крыма — опрос

Общество

Украинские социологи опросили всех, кроме самих крымчан

Более трети граждан Украины смирились с потерей Крыма — опрос
Цитата из м/ф «Жил-был пес». реж Эдуард Назаров. 1982. СССР
Всплакнул

Киев, 22 октября 2018, 12:30 — REGNUM  Возвращение Крыма в состав Украины невозможно, считает 35,6% граждан Украины, сообщило 22 октября издание «Униан» со ссылкой на данные опроса, проведённые фондом «Демократические инициативы» и центром Разумкова.

По данным социологов 20,1% опрошенных согласились с тем, что Крым почти невозможно вернуть в состав Украины, а 15,5% считают, что это сделать принципиально невозможно. При этом 68,9% граждан считают, что Крым должен принадлежать Украине, но вернуть его можно только в отдалённой перспективе — в этом уверены 42,3% опрошенных.

Основными условиями, необходимыми для возврата Крыма граждане Украины считают смену руководства России — 38,8%, значительное усиление международного давления и санкций в отношении России — 31,6%, значительное повышение уровня жизни на Украине — 31%. 14,4% полагают, что Крым вернётся сам после ухудшения уровня жизни в РФ.

Отметим, что в опросе не принимали участия сами жители Крыма, свыше 90% которых 16 марта 2014 проголосовали на референдуме за вхождение полуострова в состав Российской Федерации.

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