Более трети граждан Украины смирились с потерей Крыма — опрос

Киев, , 12:30 — REGNUM Возвращение Крыма в состав Украины невозможно, считает 35,6% граждан Украины, сообщило 22 октября издание «Униан» со ссылкой на данные опроса, проведённые фондом «Демократические инициативы» и центром Разумкова.

По данным социологов 20,1% опрошенных согласились с тем, что Крым почти невозможно вернуть в состав Украины, а 15,5% считают, что это сделать принципиально невозможно. При этом 68,9% граждан считают, что Крым должен принадлежать Украине, но вернуть его можно только в отдалённой перспективе — в этом уверены 42,3% опрошенных.

Основными условиями, необходимыми для возврата Крыма граждане Украины считают смену руководства России — 38,8%, значительное усиление международного давления и санкций в отношении России — 31,6%, значительное повышение уровня жизни на Украине — 31%. 14,4% полагают, что Крым вернётся сам после ухудшения уровня жизни в РФ.

Отметим, что в опросе не принимали участия сами жители Крыма, свыше 90% которых 16 марта 2014 проголосовали на референдуме за вхождение полуострова в состав Российской Федерации.

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