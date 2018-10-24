Хельсинки, 24 октября, 2018, 03:53 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа обошлась финскому правительству в 5,7 млн евро, сообщает RT.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп. Хельсинки

Сообщается, что эта сумма пойдет на то, чтобы покрыть расходы на обеспечение порядка для проведения саммита. Эти 5,7 млн евро должны покрыть затраты полиции, Пограничной охраны, Сил обороны и финского МИД на организацию встречи лидеров России и США. Также, согласно данным финских СМИ, около 250 тыс. евро на это событие потратила канцелярия президента Финляндии.

Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля 2018 года. Оба лидера после саммита сошлись во мнении, что встреча прошла продуктивно, однако Трамп ее также охарактеризовал как «жесткую».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент США Дональд Трамп подтвердил возможность встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Париже во время празднования столетней годовщины окончания Первой мировой войны 11 ноября. В настоящее время стороны еще не согласовали окончательно возможность встречи.