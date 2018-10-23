Дамаск, 23 октября, 2018, 23:13 — ИА Регнум. Саммит между Россией, Турцией, Германией и Францией должен состояться 27 октября. После этой четырехсторонней встречи Турция собирается начать ввод своих военных в Идлибскую демилитаризованную зону.

Турецкие военные

Ввод турецких подразделений вызван нежеланием ряда радикальных джихадистских группировок покинуть территорию буферной зоны. Речь идет о группировках «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Хуррас ад-Дин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Срок их вывода истек 15 октября.

Россия и Турция готовят восстановление свободного движения по дороге Алеппо-Дамаск. Кроме этого, рассматривается и восстановление движения по дороге Латакия-Алеппо через Идлиб.

Присутствует конфликт и между сирийскими военными и протурецкими боевиками, в частности, в районе города Алеппо. Боевики из протурецкого Фронта национального освобождения регулярно ведут обстрел жилых кварталов Алеппо, находящихся под контролем сирийского правительства.

Таким образом, турецкие военные должны оказать воздействие и на своих союзников, протурецкие исламистские группировки.