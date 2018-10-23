Москва, 23 октября, 2018, 21:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Джузеппе Конте прибыл в Россию с государственным визитом, сообщает 23 октября агентство ТАСС.

#G7Charlevoix Джузеппе Конте

Самолет главы итальянского правительства приземлился в аэропорту Внуково-2. Премьер-министра Италии встречали замглавы МИД России Александр Грушко, посол Италии в РФ Паскуале Терраччано, руководитель департамента протокола МИД РФ Игорь Богдашев.

Сообщается, что 24 октября Джузеппе Конте планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным чтобы обсудить ряд международных вопросов и соглашения в экономической сфере.