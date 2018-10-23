Париж, 23 октября, 2018, 20:00 — ИА Регнум. 22 октября в Пекине было подписано дополнительное соглашение между французским концерном Total и китайской государственной компанией China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) к договору о поставках СПГ 2008 года. Этот договор предусматривал поставки СПГ в течение 20 лет в объеме 1,0 млн тонн, согласно подписанному соглашению объем увеличен до 1,5 млн тонн.

とまりん♪ СПГ-танкер

Напомним, что Total является одним из ведущих игроков в мире в секторе СПГ, компания имеет доли в заводах по сжижению, расположенных в Катаре, Нигерии, России, Норвегии, Омане, ОАЭ, США, Австралии, Анголе и Йемене. До недавнего времени Total была и участником нескольких проектов на территории Ирана, из которых она была вынуждена выйти в связи с введением правительством США дискриминационных мер против этого государства. Подробности о том, как именно был осуществлен этот выход, неизвестны, но иранские правительственные чиновники сообщали, что место французов в этих проектах заняли китайские компании. Никаких пояснений со стороны Total не последовало, но стоит отметить, что КНР ввела 10%-ные пошлины на поставки СПГ, произведенного на территории США. Это сделало американский СПГ неконкурентоспособным на китайском газовом рынке, в связи с чем на нем образовалась свободная ниша в объеме 3−4 млн тонн. Именно Total стала первой компанией, которая приступила к компенсации выпавшего объема, показав отличную оперативность.

Total принадлежит 20% акций завода «Ямал-СПГ», у которого подписан 20-летний контракт с китайской CNPC о ежегодных поставках СПГ в количестве 3,0 млн тонн. С какого именно СПГ-завода Total намерена осуществлять поставки по дополнительному соглашению с CNOOC, не сообщается.