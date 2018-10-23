Москва, 23 октября, 2018, 19:26 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что было бы полезным продолжить диалог с президентом США Дональдом Трампом, для чего вполне подойдут предстоящие встречи, например, в Париже. Об этом Путин заявил сегодня, 23 октября, на переговорах с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Было бы полезно продолжить прямой диалог и с президентом Соединённых Штатов, прежде всего на полях международных мероприятий», — сказал президент России.

Он отметил, что в ближайшее время как раз будут такие мероприятия, в частности во французской столице.

При этом Путин подчеркнул, что российско-американские переговоры на высшем уровне возможны только в том случае, если американская сторона заинтересована в этих контактах.

Болтон ответил, что президенту Трампу было бы очень приятно встретиться с Владимиром Путиным в Париже.

Напомним, что 11 ноября в Париже пройдут памятные мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Президент России Владимир Путин намерен принять участие в этих мероприятиях.