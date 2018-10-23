Москва, 23 октября, 2018, 19:26 — ИА Регнум. Цена на нефть в 2019—2021 годах будет ниже, чем предполагает правительство в проекте федерального бюджета, а значит и показатели госсметы будут более позитивными для российской экономики. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2019−2021 годы на собрании фракции «Единая Россия» в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Прогноз по цене на нефть — на наш взгляд, он дан с понижением на ближайшие три года. Мы считаем в Счетной палате, что он где-то на 10 долларов занижается против консенсус-прогноза», — заявил Кудрин.

Сегодня проект госсметы рассчитан на прогнозе цены на нефть в 63,4 доллара за баррель. Проект федерального бюджета также предполагает, что доходы госказны составят 19,948 трлн рублей, а расходы — 18,063 трлн рублей. Таким образом, госказна в 2019 году будет с профицитом на 1,885 трлн рублей. Однако, если цены на нефть будут ниже, то и профицит может оказаться выше, считает Кудрин.

«Это означает, у нас не 2 трлн будет профицит с учетом цен на нефть, а 3 трлн рублей», — заявил Кудрин.

Кроме того, за счет более низкой цены на нефть курс рубля тоже может оказаться выше, считает он.

«Раз у нас цена выше, то и на курс это повлияет. Курс будет, может быть, тоже несколько крепче», — отметил Кудрин.