Симферополь, 23 октября, 2018, 17:15 — ИА Регнум. На первоочередные меры по обеспечению безопасности в образовательных учреждениях Крыма необходимо около 60 миллиардов рублей, поскольку подавляющее большинство учебных заведений полуострова не соответствуют федеральным стандартам. Об этом 23 октября журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов во время командировки в Керчь.

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«Керченский политехнический колледж — один из самых оборудованных на полуострове с точки зрения обеспечения безопасности. У нас 80% учреждений не соответствуют федеральным стандартам… Сегодня только на первоочередные меры необходимо около 60 миллиардов рублей по антитеррору», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, власти республики готовят законодательные поправки, касающиеся усиления мер безопасности образовательных учреждений, считая, что их должны охранять вооружённые профессионалы.