Москва, 23 октября, 2018, 15:55 — ИА Регнум. На малых и средних предприятиях РФ трудятся более четверти всех занятых граждан РФ. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил 23 октября первый заместитель председателя правительства РФ Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании форума «Опоры России» — «Малый бизнес — национальный проект».

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

«Сегодня очень важное мероприятие, — сказал Силуанов. — В настоящее время в РФ около 6 млн малых и средних предприятий, из них 5,6 — это совсем микропредприятия. Если мы посмотрим по части экономики — это более четверти всех занятых — 19 млн человек. Наша задача — увеличить количество малых предприятий и занятых там предпринимателей».

Силуанов отметил, что поставлена задача достичь показателя в 25 млн человек занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

«Такая задача поставлена президентом, — уточнил Силуанов. — И что самое главное: мы возлагаем большие надежды на то, что малые и средние предприятия увеличат свою долю в экспорте нашей страны. Наша задача — создать комфортные условия деятельности малых и средних предприятий и меры поддержки предпринимательства на каждом жизненном цикле развития бизнеса: от появления самой идеи до начала реализации деятельности бизнеса».

Для реализации тех задач, которые поставлены президентом в майском указе по развитию предпринимательской инициативы, в правительстве РФ, как рассказал Силуанов, принят специальный проект по содействию развитию малых предприятий. Он предполагает пять направлений: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов малых предприятий к льготному кредитованию, улучшение предпринимательского климата за счет создания сервисных мер господдержки, создание системы поддержки фермеров и сельской кооперации и популяризация предпринимательства.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в Москве прошел Форум «Малый бизнес — национальный проект», организованный общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России». В рамках этого мероприятия его участники обсудили проблемы доступности финансирования для малого и среднего предпринимательства, цифровых закупок, развития цифровой и транспортной отраслей.