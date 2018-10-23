Варшава, 23 октября, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Варшава не рассматривает вопрос о размещении на своей территории каких-либо американских ракет в связи с отказом Вашингтона от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил польский президент Анджей Дуда в ходе совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Размещение на территории Польши американских ракет, подпадающих под ДРСМД, не обсуждалось. Дуда заверил, что подобных дискуссий не было между польскими властями и военными, не велись они и в общественном пространстве.

Вместе с тем глава Польши добавил, что с пониманием относится к американской инициативе. Выход из ДРСМД — ответ на действия России, «систематически нарушающей» соглашение, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о РСМД действовало между Россией (ранее СССР) и США с 1988 года. Дональд Трамп 20 октября заявил, что Вашингтон выйдет из соглашения, так как Москва якобы нарушает его положения.

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