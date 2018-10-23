Берлин, 23 октября, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда находится в Германии с государственным визитом. Он прибыл в Берлин с целью отговорить соседей строить газопровод «Северный поток — 2», передает телеканал N-TV 23 октября.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Кляуза

По мнению Дуды, трубопровод приведет к доминированию поставщика, то есть России, и затруднит энергоснабжение Словакии, Украины и самой Польши.

«Мы удивлены, что Европейская комиссия не выразила явного негатива», — сказал Анджей Дуда. По его словам, речь идет не о бизнес-проекте, а о политике.

Польский президент задал вопрос: зачем нужен «Северный поток — 2», если США предлагают Германии закупать у них сжиженный природный газ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анджей Дуда заявил об опасности проекта «Северный поток — 2» в эфире польского радио.