Берлин, 23 октября, 2018, 14:13 — ИА Регнум. Исследования Pisa в немецких школах (международная программа по оценке образовательных достижений учащихся) продемонстрировали, что в Германии для преодоления разрыва между социально благополучными и неблагополучными школьниками не хватает элементарных добродетелей — дисциплины, мотивации и уважения к учителям. Об этом пишет издание Die Welt 23 октября.

Цитата из х/ф «Все умрут, а я останусь». Реж. Валерия Гай Германика. 2008. Россия Школьницы-оторвы

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) рекомендует Германии усилить дисциплину в первую очередь в неблагополучных классах. По оценкам специалистов, именно дисциплина оказывает позитивное влияние на жизненную устойчивость выходцев из неблагополучных слоев.

Председатель Ассоциации учителей немецкой средней школы Юрген Бём также ставит дисциплину в центр успешного образования: «Дисциплина, порядок, трудолюбие — мы должны требовать больше базовых добродетелей в школах». Особенно в сложных социальных условиях вседозволяющий принцип — каждый делает то, что хочет — абсолютно ложный путь.

«Здесь нам нужны четкие правила взаимодействия, — говорит Бём. — Это начинается с запрета на мобильные телефоны и заканчивается уважительным взаимодействием с учителями».

Бём придерживается невысокого мнения об учителях, которые позволяют обращаться к себе на «ты» и одеваются, как подростки. Между учителем и учеником должна быть определенная дистанция. По его словам, школьный учитель должен быть психологически подготовлен, как пилот реактивного самолета.

Исследования Pisa показали большой разрыв между показателями лучших и худших учеников в Германии. При этом немецкие «середнячки» демонстрируют такие же знания, как двоечники в школах Эстонии.

Исследования Pisa проводятся раз в три года в 80 странах мира по инициативе ОЭСР. При этом оцениваются результаты обучения 15-летних школьников. Последнее завершенное исследование состоялось в 2015 году, сейчас проводится новое.