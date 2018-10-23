Санкт-Петербург, 23 октября, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы оставили лазейку для отдельных граждан, которые решили вернуть капиталы на Родину, но объемы возвращенных таким образом средств в масштабах страны незначительны и не окажут существенного влияния на экономику, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 23 октября, доцент НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя решение Госдумы о продлении переходного периода для граждан по программе амнистии капитала.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

Как сообщало ИА REGNUM ранее, депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, продляющий переходный период для граждан, которые решили воспользоваться программой амнистии капитала. Граждане России до 1 января 2019 года могут возместить в бюджет РФ налоги, которые не были уплачены ими в ходе руководства контролируемыми ими иностранными компаниями. Так они возместят нанесенный бюджетной системе РФ ущерб, уголовная ответственность за неуплату налогов распространяться на них не будет.

Изменения необходимы в связи с проведением в России второй волны амнистии капиталов, которая должна завершиться к 1 марта 2019 года. В ходе этого времени граждане РФ, возглавлявшие иностранные компании и открывающие банковские счета за границей, могут «вернуться» в РФ и избежать наказания за неуплату налогов.

Эта программа будет пользоваться спросом среди тех, кто пролоббировал принятие такой поправки. Некоторые граждане, по-видимому, решили вернуть капиталы на Родину, и депутаты предоставили им специальную лазейку.

Судя по тому, как развивается в мире политическая ситуация, те капиталы, которые будут возвращены в Россию, уже никуда отсюда не уйдут. В этом возвращении можно увидеть некоторый символический смысл в духе «вернись, я все прощу». Но существенного эффекта все это не окажет.

В масштабах экономики страны речь идет о незначительных средствах. Экономике нужны не подобные законодательные меры, а повышение эффективности государственного управления, борьба с коррупцией, повышение эффективности системы госзаказа, а также снижение нормы прибыли: весь объем выводимых из России средств представлял собой именно сверхприбыли.