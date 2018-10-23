Ереван, 23 октября, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Парламентская фракция «Елк» выдвинула исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна кандидатом на пост премьер-министра.

primeminister.am Никол Пашинян

«Понятно, что это выдвижение носит формальный характер. Наша цель — в полной мере обеспечить конституционную процедуру, чтобы потом не возникло проблем», — заявила глава фракции «Елк» Лена Назарян.

Как уже заявлял сам Пашинян, такое выдвижение сделано в тактических целях и является формальным — на условии, что во время голосования в парламенте 24 октября его не изберут.

Конституция четко не указывается, есть ли необходимость в голосовании или нет, а также нужно ли обязательно выдвигать кандидатуру, чтобы неизбрание кандидатуры впоследствии привело к роспуску парламента.

Как отмечал Пашинян, ряд юристов склонялись к мнению, что формально такое выдвижение нужно, чтобы соблюсти букву закона.

Национальное собрание избирает премьер-министра большинством голосов от общего числа депутатов. Если завтра, 24 октября, премьер-министр избран не будет, то новые выборы пройдут через семь дней, и если вторая попытка избрать премьер-министра также не увенчается успехом, то Национальное собрание будет распущено силой закона.

Роспуск парламента и проведение досрочных парламентских выборов является частью программы правительства Пашиняна.

С целью достижения досрочных парламентских выборов Пашинян ушел в отставку с поста премьер-министра 16 октября. Согласно заявлениям представленных в парламенте фракций, завершивших, что не станут выдвигать других кандидатов на пост премьер-министра, в течение ближайших двух недель парламентарии дважды не смогут избрать нового премьер-министра, что приведет к роспуску Национального собрания силой закона и проведению досрочных выборов в декабре.