Ватикан, 24 октября, 2018, 02:05 — ИА Регнум. Еще в мае папа Римский Франциск заявил, что Католическая церковь признает «только один патриархат» и не будет «вмешиваться ни во внутренние дела Русской православной церкви, ни в политические вопросы». Какую позицию заняли католики в отношении происходящего сейчас в православном мире, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

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По словам ординария епархии Святого Иосифа в Иркутске епископ Кирилла Климовича, межправославный спор «не волнует» российских католиков, а апостольская нунциатура на Украине настаивает, что Ватикан «не намерен» давать оценки этому «внутреннему вопросу Православной церкви». Американское издание National Catholic Reporter пишет, что католические епископы по всей Европе стараются держатся на расстоянии от спора между Московским и Константинопольским патриархатом. Но, хотя вряд ли католических епископов можно всерьез подозревать в принятии чьей-то стороны, считает профессор-католик МГУ Виктор Хруль, если православные окажутся еще более разобщенными, то для католиков может оказаться более сложным найти среди них партнеров. В качестве примера Хруль приводит живущих на Украине католиков, которым уже становится сложнее работать с православными по социальным и благотворительным направлениям.

Однако глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук позитивно оценил действия Фанара в интервью американскому изданию Crux. По мнению Шевчука, «Украине сейчас нужно подтверждение ее прав… До сего момента единственной уполномоченной стороной, выступающей от имени православия на Украине, был Московский патриархат. Другой голос был нашим, голос греко-католиков, который всегда представлял другое видение, альтернативную интерпретацию. Будет очень интересным, если к симфонии православного мира добавился бы голос самого украинского православия, чтобы он сам засвидетельствовал о своей идентичности, своей истории».

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