Берлин, 23 октября, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Гипотетическое согласие Германии на закупку сжиженного газа в США и готовность построить СПГ-терминал — это уступка со стороны Берлина, который хочет избежать проблем для своего экспорта в Германию, но через новый терминал будет поставляться не обязательно американский газ, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 23 октября, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя сообщения Wall Street Journal и Дональда Трампа о договоренностях Германии и США в сфере поставок газа.

妖精書士 СПГ-терминал

Ранее Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщил, что Ангела Меркель поддержит проект строительства терминала для приема сжиженного природного газа в устье Эльбы за 500 млн евро. Эту информацию косвенно подтвердил президент США, заявивший о том, что Германия «хочет начать покупать наш газ».

Если такое решение принято, то это форма уступки со стороны Германии. Они не хотят введения ограничений на поставку своей продукции в США, этот экспорт очень важен для них, а полмиллиарда евро — посильная сумма. К тому же терминал будет строиться не меньше двух лет, а за это время многое может измениться, включая и фамилии политиков.

Этот терминал можно будет использовать для диверсификации поставок, что само по себе неплохо. Если возникнут, к примеру, проблемы с транзитом через Украину, то закупить сжиженный газ — самый простой вариант. К тому же поставлять на этот терминал будут не обязательно американский газ, он может быть и российским, и катарским, — сказал Кумановский.