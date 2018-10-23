Астана, 23 октября, 2018, 11:43 — ИА Регнум. По итогам девяти месяцев 2018 года в рамках программы по выкупу старых автомобилей жители Казахстана сдали на утилизацию 20 224 транспортных средства, сообщает 23 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на председателя совета директоров союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олега Алфёрова.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Кладбище старых автомобилей

По его словам, за отчетный период жители республики приобрели 2728 автомобилей в рамках льготной программы автокредитования. По программе утилизации старых автомобилей было выдано 10 898 скидочных сертификатов на покупку новых транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года автопроизводители Казахстана выпустили 22 709 автомобилей, что на 70,3% больше, чем в январе — сентябре 2017 года. Общая стоимость продаж составила 140,9 млрд тенге ($387 млн).