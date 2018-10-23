Вашингтон, 23 октября, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Учёные из США предположили, что жизнь на Марсе может существовать в солёных водяных ручьях. Об этом сообщается в журнале Nature Geoscience.

GooKingSword Марс

Согласно выводам учёных, в «пересоленных» ручьях на Марсе вода может содержать довольно большие запасы кислорода, что может способствовать выживанию не только микробов, но и многоклеточных.

По словам исследователей, на Земле похожие присутствуют в кислотных и щелочных озерах, в которых обитают организмы. Поэтому можно предположить, что подобная картине имеет место на Марсе.

С другой стороны, марсианские водоёмы могут содержать слишком большое количество солей и токсинов. Ввиду этого существование жизни там становится невозможным.

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