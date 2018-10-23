Киев, 24 октября, 2018, 01:38 — ИА Регнум. Складывается впечатление, что пожары, который год терзающие склады боеприпасов на Украине, происходят в удивительном соответствии с подготовкой очередного «окончательного решения донбасского вопроса». Как в одной точке сошлись интересы украинских торговцев оружием и военных, обсуждает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поджигатель

С 2003 года по сей день на украинских складах боеприпасов произошло 12 крупных ЧП. Примерно по одному в год, ситуация со взрывами начинает уже восприниматься как нечто привычное, а причины упорно списываются на сокрытие воровства и разгильдяйства. И мелкому воровству, и отсутствию соблюдения элементарных правил безопасности примеров действительно много, и тем не менее, они объясняют не всё.

Иначе как относиться к тому, что масштабы ЧП становятся всё крупнее и достигают уже сотен тысяч тонн. Кроме того, что часть «погибшего в огне» боеприпаса была заблаговременно продана в страны Азии и Африки, есть и вторая сторона вопроса: уж очень точно пожары приурочены по времени к очередным усилениям давления на Донбасс. Действуют ли тут «неустановленные диверсанты», стремящиеся сорвать наступление ВСУ, или вопрос скорее в лоббировании таким шумным способом интересов тех, кто собирается нажиться на поставках дефицитных боеприпасов?

Читайте подробности: Пожары на артскладах как сдерживающий фактор агрессивности Украины

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