Пожары на артскладах как сдерживающий фактор агрессивности Украины

Александр Запольскис, , 15:38 — REGNUM

Пресс-служба министерства обороны Украины официально сообщила об окончательной ликвидации пожара на шестом арсенале в Ичнянском районе Черниговской области. Сейчас армейские подразделения совместно с ГосЧС занимаются локализацией и проливкой очагов тления и задымления, а также зачисткой территории арсенала и окрестностей от вызрывоопасных предметов.

Произошедшее выглядит почти скучной банальностью, учитывая количество подобных инцидентов в этой стране в прошлом. Журналисты подсчитали, что с 2003 года, включая нынешний, на украинских складах боеприпасов случилось двенадцать крупных ЧП. Из них три произошли на 275-й базе хранения в Новобогдановке Запорожской области.

Причинами было принято считать обыкновенное разгильдяйство и попытки сокрытия очевидной нелегальщины. Например, 10 октября 2003 года пожар на складах 52-й механизированной бригады возник из-за хищения металла. Два прапорщика посчитали неправильным смотреть, как зря ржавеет огромная груда хранящегося и никому не нужного железа. Взяли сварочный аппарат, чтобы «от множко взять немножко» кусками, пригодными к последующей сдаче в пункт приема вторчермета.

Впервые они это делали или нет, официальные источники умалчивают, однако в тот раз несанкционированные сварочные работы привели к пожару продолжительностью более суток. Только экстренные меры тяжелой техники местных спасателей и фактически чудо позволили недопустить распространение огня на хранилища к боекомплектам РСЗО «Град». Иначе находящийся рядом город Артемовск Донецкой области можно было бы с карты спокойно стирать.

Другим показательным примером служит пожар, возникший в мае следующего года на упомянутой выше 275-й базе, длившийся две недели и стоивший полного уничтожения узловой железнодорожной станции Федоровка. Хотя формальной причиной его возникновения считается тоже халатность персонала, тот факт, что главный виновник — начальник части подполковник Сергей Лилов, — получил шесть лет по статье «кража военного имущества», говорит о явной попытке сокрытия нелегальных операций с вооружениями.

Тут примечательны два момента. С 2005 по 2014 года не имеющая собственного мощного военно-промышленного комплекса Украина стабильно занимала от 2 до 3% мирового рынка торговли оружием. Внешне, даже по отчетам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), вы выглядело достаточно пристойно. Киев предлагал вроде как собственные танки, самолетные двигатели местного производства и легкую бронетехнику. Преимущественно по «очень демократическим ценам», потому главным рынком сбыта оказывались небогатые страны Азии и Африки.

Однако на практике, люди знающие, были в курсе, к кому нужно обращаться за легкой стрелковкой и боеприпасами к системам советского производства. В том числе, артиллерийским. И это в стране артбоеприпасы вообще не выпускающей. Но покупателей такие тонкости интересовали мало. Куда важнее было то, что если по каким-то причинам не получалось обратиться к официальному поставщику в лице госпредприятия «Укроборонэкспорт», то можно было легко договориться с многочисленными частными компаниями, существовавшими «при нем», хотя далеко не все из них имели на то официальные полномочия.

Так что периодические крупные пожары, позволявшие списывать любые недостачи, выглядели в некотором смысле даже естественно. Особенно если учесть массовость стремления всех там работавших лиц, в меру возможностей, использовать служебное положение в личных корыстных целях.

Но ЧП в Ичне высветило резкую перемену в общей тенденции происходящего. Статистически 12 инцидентов за 15 лет выглядят ровно. Примерно по одному в год. Вот только пять последних (то есть 41,6% от общего количества) случились всего за три года. Более того, за 2015 год — один (29 октября в Сватово), потом год тишины и за 2017 год сразу три (23 марта — 65й арсенал в Харьковской области, 22 сентября под Мариуполем, 26 сентября в поселке Калиновка Винницкой области). А теперь вот Ичня.

Бросается в глаза и другая странность — масштаб. Если в мае 2005-го на считавшемся крупнейшем ЧП в пожаре на 47-м арсенала РАВ в Хмельницкой области «сгорело» всего 50 вагонов зенитных и артиллерийских снарядов, а на 61-м арсенале в городе Лозовая Харьковской области в августе 2008-го вообще по факту менее 10 вагонов, остальное оказалось банально расхищенным командованием объекта, то в Сватово в 2015-м «в огне погибло» сразу 3,5 тыс тонн боеприпасов, а за три инцидента 2017 года Минобороны Украины одномоментно утратило почти полмиллиона тонн! В одной только Калиновке Винницкой области огонь уничтожил 10 тысяч (!) условных вагонов на 188 тыс тонн «предметов хранения».

Какой-то внезапно резко возросший масштаб «трагических случайностей» буквально бросается в глаза. Особенно интересными эти совпадения становятся после наложения, так сказать, календарного графика происшествий на внутренние политические события Украины того же периода.

Что такое октябрь 2015 года? После провальной летней компании 2014-го и форменным разгромом ВСУ следующей зимой, Киев официально «рвал последние жилы» ради восстановления боеспособности вооруженных сил для «могучего и решительного ответа». Под это дело мобилизовывались все доступные ресурсы, от официальных налогов до стараний добровольцев. Вот-вот ожидались «Джавелины», а пока получали американские «Хаммеры» и списываемые в восточно-европейских странах НАТО бывшие советские «Акации».

Численность вооруженных сил вышла на 270 тысяч штыков с одновременно резким наведением порядка и управляемости в частях и подразделениях. Изначально махновские тербаты жестко переформатировались в моторизованные батальоны механизированных бригад. Сильно, хотя далеко не окончательно, был взнуздал так называемый Добровольческий корпус, состоявший из самопровозглашенных рот и батальонов националистических группировок.

Казалось еще чуть-чуть и киевская хунта опять вернет себе способность к ведению активных наступательных боевых действий на Донбассе. С весьма реальной перспективой спровоцировать прямое вооруженное столкновение с ВС РФ. В том числе как гаранта по Минским соглашениям.

И тут вдруг, абсолютно случайно, ярко вспыхивает и долго бабахает красивым, хоть и жутковатым, салютом арсенал в Сватово. Шум, крики, паника, пожарные сирены. Потушили. Оказалось, что там лежала львиная доля запасов снарядов калибра 152 мм и чуть ли не последние остатки ракет к РСЗО «Смерч» и «Ураган». У возрожденной украинской армии сразу возник острый дефицит самых нужных боеприпасов. Не так чтобы полностью критичный, но учитывая их потребность в наступлении, про него как-то пришлось забыть.

Два последующих года Киев пытался «решать проблему снарядного голода» и, были основания полагать, что относительно успешно. В конце концов, бывшим членам ОВД свои старые боеприпасы тоже требовалось куда-то девать. Либо раскошеливаться на технологию утилизации либо… тихо сбагрить в одну страну, героически отражающую агрессию с востока. Причем на этом еще и малость заработав.

К концу зимы 2016−2017 годов воинственность заявлений Порошенко и его правительства в адрес Донбасса снова начинает заметно усиливаться. С явным дрейфом в сторону новой накрутки нации на «необходимость окончательного решения вопроса сепаратизма». И почти тут же, в течение одного года, происходят три случайных ЧП на складах, по масштабу потерь, почти на порядок превосходящие все прошлые аналогичные случаи в сумме. Теперь в категорию острого дефицита попали еще и снаряды калибра 122 мм, ставшие основой огневой мощи ствольной артиллерии ВСУ, минометные мины 82 мм и боезапас к РСЗО «Град».

Никаких объективных доказательств дальнейшему предположению, конечно, не существует, однако как-то уже слишком сильно все указывает на явную системность происходящего. Словно некие «люди, принимающие решения» (на Украине или по Украине, это не столь важно), аккуратно и излишне не светясь в прессе, реализовывают стратегию сдувания конфликта. Точнее, окончательной ликвидации малейшей возможности его перехода в активную боевую фазу. Как бы по простой причине — отсутствия необходимого объема боеприпасов. Коих на время от времени где-то одиночно побабахать еще вполне есть, но вот для сколько-нибудь большого наступления с решительными целями уже точно нет.

Впрочем, нельзя исключать и более тривиального варианта элементарной чрезмерной частной рваческой хитрости. Пока нынешняя Украина существует, пытаться воевать на Донбассе, она будет. Неспособность руководства страны создать собственные патронные и снарядные заводы уже доказана однозначно. Значит, потребность армии в любом случае станет закрываться внешними закупками, которые сулят стать прекрасным доходным бизнесом. Для чего исчерпать имеющиеся в стране запасы требуется как можно быстрее и решительнее. А что для этого есть лучше, чем хороший пожар?

Какая из версий ближе к истине, сказать, конечно, невозможно. Но вот что решительное увеличение масштаба утраты боезапаса точно не случайно, тут и к гадалке не ходи. Списать все только на разгильдяйство и воровство уже трудно.

Впрочем, это даже хорошо. Отсутствие активных боев еще сильнее обостряет проблему утраты управляемости и целесообразности содержания двухсот тысяч личного состава МВД и ВС Украины «в зоне АТО», или как ее принято там называть с 30 апреля текущего года — Операции Объединенных Сил. Стало быть, уже в следующем году можно ожидать роста дезертирства и критического падения дисциплины с выходом на распад ВСУ как боеспособной силы. Что не может не радовать.

А что до Ични… так там, говорят, еще и какие-то ракеты к ЗРК С-300 сгорели. Вместе с документацией…