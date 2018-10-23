Обама приписал себе заслугу администрации Трампа
Вашингтон, 23 октября, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Бывший президент США Барак Обама, выступая на митинге в Лас-Вегасе, заявил, что ему принадлежит заслуга восстановления экономики страны после финансового кризиса, сообщает 23 октября Fox News.
Целью речи была поддержка кандидата от Демократической партии Джека Розена, избирающегося в палату представителей.
Обама подверг критике политику действующего президента США Дональда Трампа, назвав ее коррупционной.
«Когда вы услышите разговоры об экономическом чуде, помните, кто его начал», — отметил бывший глава Белого дома.
Напомним, в ноябре 2018 года в Соединенных Штатах пройдут промежуточные выборы в конгресс страны, от результатов голосования будет зависеть судьба реформ Трампа: сможет ли он их продолжить или столкнется с непреодолимой оппозицией в законодательном органе страны.