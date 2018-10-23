Вашингтон, 23 октября, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Бывший президент США Барак Обама, выступая на митинге в Лас-Вегасе, заявил, что ему принадлежит заслуга восстановления экономики страны после финансового кризиса, сообщает 23 октября Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама. Нагадить задним числом

Целью речи была поддержка кандидата от Демократической партии Джека Розена, избирающегося в палату представителей.

Обама подверг критике политику действующего президента США Дональда Трампа, назвав ее коррупционной.

«Когда вы услышите разговоры об экономическом чуде, помните, кто его начал», — отметил бывший глава Белого дома.

Напомним, в ноябре 2018 года в Соединенных Штатах пройдут промежуточные выборы в конгресс страны, от результатов голосования будет зависеть судьба реформ Трампа: сможет ли он их продолжить или столкнется с непреодолимой оппозицией в законодательном органе страны.