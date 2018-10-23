Москва, 23 октября, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Клинические испытания в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора проходит новый препарат против ВИЧ. Он позволит пациентам заменить постоянный прием таблеток ежемесячной инъекцией, пишут 23 октября «Известия».

ВИЧ.РФ Борьба с ВИЧ

В основе препарата — наносуспензии, которые медленно расходуются в организме. Одного ввода препарата хватает на месяц — концентрация необходимых веществ сохраняется во всех тканях организма на нужном уровне.

Новый способ антиретровирусной терапии станет более щадящим с точки зрения побочных эффектов. Так, ослабнет нагрузка на пищеварительную систему пациентов с ВИЧ, отмечают специалисты.

Побочные действия существующих препаратов — таблеток для ежедневного приема — вынуждают некоторых пациентов бросить лечение. Новая форма лекарственного вещества более удобна для них. До выхода препарата на рынок пройдет не менее четырех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ВИЧ наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией назван экспертами ВОЗ одной из самых смертоносных болезней ХХI века. Вместе с тем медики и ученые рассчитывают создать эффективную вакциону против ВИЧ к концу текущего столетия.

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