Лондон, 23 октября, 2018, 04:33 — ИА Регнум. Правительство Великобритании не располагает какими-либо доказательствами вмешательства России в демократические процессы в стране, говорится в официальном ответе британского кабмина на доклад «Фейковые новости», сообщает RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

Сообщается, что у правительства нет никаких свидетельств осуществления успешных дезинформационных кампаний со стороны России. Однако там же, в заявлении, сообщается, что британские власти уже активно сотрудничают с некими партнерами для противодействия вероятному вмешательству иностранных государств, в том числе и России, в демократические и политические процессы Соединенного Королевства.

Напомним, в последнее время страны Запада регулярно обвиняют Россию в кибератаках и информационных кампаниях с целью вмешательства в политическую и внутреннюю жизнь стран. Однако никаких доказательств, касающихся «российского вмешательства», не предоставляют.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября военное командование Великобритании заявило, что готово осуществлять кибератаки против Москвы в случае якобы нападения РФ на одну из западных стран.