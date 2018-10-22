Анкара, 23 октября, 2018, 02:27 — ИА Регнум. В результате нападения сбежавшего из тюрьмы заключенного в Стамбуле были ранены 11 человек, сообщает турецкий телеканал NTV.

Нападение с ножом

Сообщается, что заключенный совершил нападение в стамбульском районе Кадыкёй. По некоторым данным, заключенный зашел в мясную лавку и напал с ножом на людей. Отмечается, что большинство пострадавших являлось работниками этой лавки и пытались задержать беглеца.

Полиции удалось поймать сбежавшего заключенного, все пострадавшие были госпитализированы. В том числе двое из них — с тяжелыми ранениями. В настоящее время полиция ведет расследование причин нападения беглеца на посетителей магазина. По предварительным данным, у сбежавшего заключенного случился конфликт с владельцем лавки.