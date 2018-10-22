Вашингтон, 23 октября, 2018, 01:45 — ИА Регнум. Самолеты так называемой международной коалиции во главе с США нанесли авиаудар по мечети в пригороде Дейр-эр-Зора в Сирии, потому что там, по их данным, находились террористы, сообщает Associated Press.

U.S. Air Force Бомбардировка

По словам американского генерала Джозефа Вотела, мечеть в качестве цели для удара коалиция выбрала, так как якобы мечеть являлась штаб-квартирой террористов. Генерал заявил, что мирных жителей в мечети не было, а были лишь боевики. При этом Вотел умолчал о том, сколько же мирных жителей погибло при авианалете.

Напомним, 20 октября сирийские власти потребовали от Совбеза ООН принять меры для прекращения нанесения ударов так называемой международной коалиции во главе с США и провести расследование военных преступлений, совершенных этой коалицией. По данным Дамаска, от последних авиаударов погибли 62 мирных жителя, еще десятки граждан получили ранения.