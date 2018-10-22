Москва, 23 октября, 2018, 01:31 — ИА Регнум. В Москве завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, сообщает американское посольство в России в своем Twitter.

Mid.ru Сергей Лавров и Джон Болтон

Сообщается, что в ходе рабочего обеда стороны обсудили ситуацию в Сирии, обстановку на Кавказе, отношения с Китаем и другие вопросы. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала фотографию с рабочего обеда.

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10218019065937900

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон провел в Москве встречу с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым. В ходе встречи обсуждались вопросы по Сирии, Ирану, КНДР и по борьбе с терроризмом. По некоторым данным, стороны в ходе переговоров затронули и договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).